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Французьку подругу Путіна позбавили недоторканності

22:26, сьогодні 585 Читать новость на русском
Марін Ле Пен втратила недоторканність
Марін Ле Пен втратила недоторканність / Getty Images

Комітет Європарламенту з правових питань більшістю голосів зняв депутатську недоторканність з кандидата в президенти Франції і лідера французької опозиційної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною такого рішення послугували публікації Ле Пен фотографій зі сценами насильства в Twitter. Зокрема, на них були зображені страти людей бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".

Як стверджувала сама Ле Пен, вона опублікувала ці фотографії на знак протесту на порівняння "Національного фронту" з бойовиками ІД.

Пізніше прокуратура французького міста Нантер почала розслідування за фактом публікацій.

Тепер рішення комітету повинні схвалити депутати Європарламенту в цілому.

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Ле Пен неодноразово втрачала депутатського імунітету в Європарламенті, зокрема, за висловлювання про іммігрантів і гітлерівську окупацію.

Теги: Політика Франція
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