Французьку подругу Путіна позбавили недоторканності

Комітет Європарламенту з правових питань більшістю голосів зняв депутатську недоторканність з кандидата в президенти Франції і лідера французької опозиційної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.
Про це повідомляє Reuters.
Причиною такого рішення послугували публікації Ле Пен фотографій зі сценами насильства в Twitter. Зокрема, на них були зображені страти людей бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".
Як стверджувала сама Ле Пен, вона опублікувала ці фотографії на знак протесту на порівняння "Національного фронту" з бойовиками ІД.
Пізніше прокуратура французького міста Нантер почала розслідування за фактом публікацій.
Тепер рішення комітету повинні схвалити депутати Європарламенту в цілому.
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Ле Пен неодноразово втрачала депутатського імунітету в Європарламенті, зокрема, за висловлювання про іммігрантів і гітлерівську окупацію.