Фріланд заявила, що ні за яких умов не погодиться на пропозицію Росії

Новопризначена міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд різко прокоментувала пропозицію Кремля щодо скасування санкцій.

Фріланд заявила, що не може бути й мови про зняття з неї заборони на в'їзд до Росії в обмін на скасування Канадою економічних і візових санкцій з РФ, які були запроваджені у відповідь на анексію українського Криму, пише канадське видання La Presse.

У перс-службі глави МЗС Канади запевнили, що ніяке скасування санкцій проти Росії не передбачається.

"Жодних "послуга за послугу" для агресії й незаконних дій з їхнього боку", – заявив директор зі зв'язків із громадськістю Христі Фріланд Джо Пікерілл, пише "Globe and Mail".

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Нагадаємо, глава МЗС Канади Христя Фріланд перебуває у санкційному списку Росії з 2014 року, проте її можуть можуть виключити з нього.