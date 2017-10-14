ФСБ затримала шість громадян України

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Співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії затримали шістьох громадян України, які намагалися провезти в країну сільськогосподарську продукцію.
Про це повідомляє "Интерфакс".
За інформацією російських силовиків, українці нібито порушили державний кордон РФ для контрабанди близько двадцяти тонн сільгосппродукції.
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Повідомляється, що затримані прибули з території України і ховалися в одному з вагонів потяга, що прямував за маршрутом Куп'янськ-Валуйки. Поїзд ще до російського пункту пропуску зробив несанкціоновану зупинку для вивантаження контрабандного товару.
Стосовно затриманих українців проводиться розгляд.
Наголошується, що двох машиністів потяга, також громадян України, притягнули до адміністративної відповідальності.