ФСБ затримала шість громадян України

Співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії затримали шістьох громадян України, які намагалися провезти в країну сільськогосподарську продукцію.

Про це повідомляє "Интерфакс".

За інформацією російських силовиків, українці нібито порушили державний кордон РФ для контрабанди близько двадцяти тонн сільгосппродукції.

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Повідомляється, що затримані прибули з території України і ховалися в одному з вагонів потяга, що прямував за маршрутом Куп'янськ-Валуйки. Поїзд ще до російського пункту пропуску зробив несанкціоновану зупинку для вивантаження контрабандного товару.

Стосовно затриманих українців проводиться розгляд.

Наголошується, що двох машиністів потяга, також громадян України, притягнули до адміністративної відповідальності.