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Геращенко допитає ГПУ

17:24, сьогодні 211 Читать новость на русском
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / Соцмережі

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Генпрокуратура надіслала їй повістку у справі ратифікації Угоди про продовження перебування чорноморського флоту Росії у Севастополі, яку в квітні 2010 року підписали тодішні президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Мені прислали повістку – у справі ратифікації Угоди про чорноморський флот РФ (так звані Харківські угоди, – "24") – і я тому рада, дай Бог, щоб слідство встановило всі нюанси цієї ганебної справи. Розповім все, що згадаю про те ганебне засідання ВР і зраду України, яку ми, тодішня опозиція, намагалися щосили зупинити. Саме тоді, у квітні 2010 року, коли ми відчайдушно билися в залі ВР проти ратифікації, закладався фундамент окупації Криму, тож всі прізвища та всі деталі мають бути встановлені та названі,
– наголосила парламентар.

Крім того, вона дивується, чому деякі політики сприймають повістки як політичний тиск і переслідування.

"Проводити слідчі діі – це така робота прокурорів", – додала Геращенко.

Читайте також: Створення злочинної організації Януковича почалося з підписання "Харківських угод", – Матіос

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура у цій справі викликала на допит спікера ВР Андрія Парубія.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Розслідування ГПУ Харківські угоди Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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