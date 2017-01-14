Геращенко розкритикувала ОБСЄ через українські телеканали в Росії

В Росії не працює жоден український телеканал, але ніхто не звертає на це увагу.

Таку заяву зробила народний депутат Ірина Геращенко у Facebook.

В РФ не працює жоден український телеканал. Жоден. Чомусь це ніколи не хвилювало і не хвилює ані вельмишановну пані Дуню Миятович і ОБСЄ, ані жодну міжнародну журналістську організацію. А чому так?

– написала вона.

Геращенко зазначила, що при цьому у Росії живе велика українська діаспора.

Так само блокуються украінські телеканали на окупованому Донбасі і Криму. Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги, в т. ч. РЄ і т. д., бо ж, мовляв, туди не пускають моніторингові місії, а отже, інформації не може бути в звітах,

– додала вона.

Читайте також: Україна має право захищати свій інформаційний простір, – експерт про закриття "Дождя"

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення через те, що телеканал "Дождь" визнає Крим російським, зобов'язала українських провайдерів припинити його ретрансляцію.