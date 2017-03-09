Голос Америки. Провідні республіканці Конгресу відмовились підтримати Трампа

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – провідні республіканці в американському Конгресі відмовились підтримати обвинувачення Дональда Трампа в тому, що Барак Обама наказав прослуховувати останнього під час виборчої кампанії.

Також у випуску: Головні політичні подразники Білого Дому під час і після виборів президента Сполучених Штатів. Результати досліджень про участь жінок на ринку праці. МВФ закликав країни світу усунути будь-які юридичні перешкоди, які стоять на шляху жінок до рівноцінного працевлаштування.

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