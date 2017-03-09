00:50
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США.
Випуск новин
22:17, 8 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Голос Америки. Провідні республіканці Конгресу відмовились підтримати Трампа

Голос Америки 23:29, 8 березня 300 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – провідні республіканці в американському Конгресі відмовились підтримати обвинувачення Дональда Трампа в тому, що Барак Обама наказав прослуховувати останнього під час виборчої кампанії.

Також у випуску:

Головні політичні подразники Білого Дому під час і після виборів президента Сполучених Штатів.

Результати досліджень про участь жінок на ринку праці.

МВФ закликав країни світу усунути будь-які юридичні перешкоди, які стоять на шляху жінок до рівноцінного працевлаштування.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп МВФ
Джерело: 24 Канал
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
8 березня, 22:07 Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
476
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
8 березня, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 2933
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
8 березня, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 2627
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
8 березня, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1672
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
8 березня, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 3343
Ляшко грубо обізвав Зеленського після пародії "95 кварталу"
 13 листопада 2016 , 15:49 47
Стало відомо про гонорари українських зірок: цифри вражають
31 жовтня 2016 , 14:11 47
Міжнародний скандал. Гройсман скасував візит до Ізраїлю через скандальну резолюцію, – ЗМІ
 25 грудня 2016 , 08:45 29
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Виділення летальної зброї для України зі США
 3 березня , 22:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук