Голос Америки. Провідні республіканці Конгресу відмовились підтримати Трампа
Голос Америки 23:29, 8 березня 300 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – провідні республіканці в американському Конгресі відмовились підтримати обвинувачення Дональда Трампа в тому, що Барак Обама наказав прослуховувати останнього під час виборчої кампанії.
Також у випуску:
Головні політичні подразники Білого Дому під час і після виборів президента Сполучених Штатів.
Результати досліджень про участь жінок на ринку праці.
МВФ закликав країни світу усунути будь-які юридичні перешкоди, які стоять на шляху жінок до рівноцінного працевлаштування.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Ляшко грубо обізвав Зеленського після пародії "95 кварталу"13 листопада 2016 , 15:49 47
Стало відомо про гонорари українських зірок: цифри вражають31 жовтня 2016 , 14:11 47
Міжнародний скандал. Гройсман скасував візит до Ізраїлю через скандальну резолюцію, – ЗМІ25 грудня 2016 , 08:45 29
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Виділення летальної зброї для України зі США3 березня , 22:56