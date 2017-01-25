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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Які передвиборчі обіцянки почав виконувати Дональд Трамп

Голос Америки 23:03, сьогодні 47 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп оголосив про початок своєї головної передвиборчої обіцянки – побудувати стіну на кордоні з Мексикою. В середу він підписав два укази – про початок будівництва стіни і про відміну надання федерального фінансування американським містам, які приховують у себе нелегальних мігрантів.

Також у випуску:

Які "козирі" має мексиканська делегація на зустрічі з Дональдом Трампом.

Трамп закликає провести широке розслідування порушень під час виборчої кампанії.

Як фондові ринки США відреагували на перемогу Дональда Трампа.

Теги: Політика Голос Америки США Дональд Трамп
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