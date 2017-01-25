Голос Америки. Які передвиборчі обіцянки почав виконувати Дональд Трамп
Голос Америки 23:03, сьогодні 47 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп оголосив про початок своєї головної передвиборчої обіцянки – побудувати стіну на кордоні з Мексикою. В середу він підписав два укази – про початок будівництва стіни і про відміну надання федерального фінансування американським містам, які приховують у себе нелегальних мігрантів.
Також у випуску:
Які "козирі" має мексиканська делегація на зустрічі з Дональдом Трампом.
Трамп закликає провести широке розслідування порушень під час виборчої кампанії.
Як фондові ринки США відреагували на перемогу Дональда Трампа.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Ляшко грубо обізвав Зеленського після пародії "95 кварталу"13 листопада 2016 , 15:49 47
Стало відомо про гонорари українських зірок: цифри вражають31 жовтня 2016 , 14:11 47
В Укргідрометцентрі зробили свої прогнози щодо зими6 жовтня 2016 , 15:23 7
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Експерт заявив про наступальну операцію Росії проти України10 серпня 2016 , 23:31
Коментарі