Головні новини доби: загроза надзвичайного стану в енергетиці та скандал на Євробаченні

В Україні можуть ввести надзвичайний стан в енергетиці. Креативна команда пісенного конкурсу Євробачення-2017 йде у відставку. Експерти назвали кілька версій, чому група розвідників ЗСУ не повернулися з виконання завдання у зоні АТО.

Надзвичайний стан

Енергоштаб вже запропонував прем'єр-міністру Володимиру Гройсману ввести надзвичайний стан через дефіцит вугілля антрацитової групи.

"Буде розглянуто питання на порядку денному штабу Енергетичного доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці", – сказав Гройсман.

Він додав, що не можна допускати зниження запасів вугілля до критичного рівня.

За умови введення надзвичайного стану в енергетиці, антрацитового вугілля вистачить в Україні на 40 діб. Зауважимо, антрацитові шахти належать компанії Ахметова "ДТЕК".

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитової групи можуть торкнутися семи областей України.

За підсумками засідання антикризового штабу, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Черкаській областям доручено провести штаби з надзвичайних і техногенних ситуацій. Штаби цих областей мають проаналізувати кризові ситуації, які можуть бути пов’язані з обмеженням енергопостачання,

– зазначив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

Скандал на Євробаченні

Креативна команда Євробачення-2017 йде у відставку. Організатори кажуть, що залишають проект через зрив тендерів та відсутність прозорості. Також, за словами організаторів, після призначення нового керівництва пісенного конкурсу, робота над проектом була повністю заблокована на 2 місяці.

У соцмережі Facebook представник креативної команди Денис Блощинський оприлюднив відповідну заяву про їхню відставку.

Перший заступник генерального директора "Суспільного телебачення" Олександр Харебін заявив, що їхня команда не порозумілася з новим керівником проекту Павлом Грицаком.

Заступник керівника Національної телерадіокомпанії з питань проведення Євробачення-2017 Павло Грицак заявив, що офіційної заяви про відставку креативної групи не бачив.

А віце-прем’єр-міністр і заступник голови оргкомітету Євробачення-2017 В’ячеслав Кириленко запевнив, що жодні персональні рішення не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу Євробачення-2017.

І приємна новина – квитки на конкурс з’являться у продажі вже завтра. Ціна квитків – від 8 до 500 євро, купити їх можна буде на сайті www.concert.ua.

До слова, переможець другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2017 співак ROZHDEN вирішив влаштувати концерт у Москві.

Зниклі розвідники

На вихідних у зоні АТО в Луганській області зникла група розвідників. Терористи так званої "ЛНР" заявили, що українські розвідники, вірогідно, загинули.

Однак ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан вважає, що зниклі хлопці можуть не виходити на зв'язок з тактичних міркувань.

"В умовах війни протиборчі сторони вдаються до тих заходів, які дозволять їм дізнатися про плани, наміри і дислокації противника. Наші Збройні сили проводять заходи щодо з'ясування всіх обставин і ситуації на фронті в цілому. Перш за все, розвідка з'ясовує, чи не порушують російсько-терористичні війська домовленості з розведення сторін. Очевидно, що ця група також працювала в цьому напрямку. Ситуація, що склалася, стала надбанням громадськості, а це говорить про те, що якась проблема дійсно існує. Але ця інформація носить закритий характер", – пояснив Богдан.

За словами волонтера Юрія Касьянова, втрата зв'язку із групою українських розвідників на Луганщині не пов'язана з їх втечею або зрадою батьківщини.

Взагалі історія з зниклими розвідниками дуже дивна. Інформації з цього приводу у мене немає. Тут, звичайно, можна найрізноманітніші версії висувати, але я не став би цього робити, поки не з'являться офіційні дані,

– зазначив Касьянов.

Волонтер додав, що у "сірій зоні" на Луганщині заховано багато мін, на які можна наступити, або ж можна перетнутися із диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.

Grammy 2017

У Лос-Анджелесі відбулась 59-та церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Grammy.

Найбільше нагород зібрала британська співачка Адель – їй дісталось одразу 4 статуетки: "Запис року" ("Hello"), "Альбом року" ("25"), "Пісня року" ("Hello"), "Найкращий вокальний поп-альбом".

"Найкращим новим артистом" проголосили хіп-хоп виконавця Chance the Rapper. Йому ж дісталися статуетки за "Найкращий реп-альбом" та "Найкраще реп-виконання".

"Найкращим виступом поп-дуету або гурту" визнали "Stressed Out" гурту "Twenty One Pilots". Співачка Бейонсе перемогла в номінаціїях "Найкращий альбом у форматі Urban/Contemporary" ("Lemonade") та "Найкраще музичне відео" ("Formation").

Приз за "Найкраще рок-виконання" посмертно здобув Девід Боуї, "Найкращою роковою піснею" назвали його "Blackstar", а однойменний альбом – останній, що його встиг випустити артист у своєму житті – "Найкращим альтернативним альбомом".

За "Найкращий виступ R&B" приз дістався сестрі Бейонсе, Соланж, а за "Найкраще реп-виконання" та "Найкращу реп-пісню" ("Hotline Bling") нагородили Дрейка.

"Найкращим танцювальним записом" стала композиція "Don't Let Me Down" діджей-дуету The Chainsmokers.

"Can't Stop The Feeling" Джастіна Тімберлейка стала "Найкращою піснею, написаною для візуальних медіа".