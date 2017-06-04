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Головні новини 4 червня: теракт у Лондоні та виправдання скандального екс-мера

22:05, сьогодні 514 Читать новость на русском
Теракт у Лондоні
Теракт у Лондоні / Getty Images

В ніч на 4 червня Лондон сколихнув кривавий теракт, який забрав життя 7 людей. Скандального колишнього мера Стаханова (перейменовано на Кадіївку) Юрія Борисова виправдав суд.

Теракт у Лондоні

В ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих. Окрім того, за словами очевидців, кілька людей на мосту та біля ринку Боро-маркет, який неподалік від моста, отримали ножові поранення – на них вчинили напад трьоє чоловіків. Свідки кажуть, що також там чули постріли.

Також поліція отримала повідомлення про інцидент в районі Воксхолл. Що там відбулось – наразі невідомо.

Внаслідок нападу терористів у Лондоні загинули семеро людей. 48 постраждалих госпіталізували, 21 з них у важкому стані.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Після нападу поліція в Лондоні посилила патрулювання в місті, в тому числі озброєними співробітниками.

Виправдання скандального екс-мера

Суд виправдав екс-мера Стаханова (перейменовано на Кадіївку) Юрія Борисова, якого в 2014 році було арештовано за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як зазначив журналіст Денис Казанський, Борисов був одним з трьох мерів, заарештованих за сепаратизм. Зараз під вартою залишаються тільки Неля Штепа зі Слов'янська і Володимир Слєпцов з Дзержинська (теперішнього Торецька).

Згодом стало відомо, що прокуратура Харківської області буде оскаржувати рішення про звільнення Борисова.

Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано Стаханова, щойно отримає повне рішення суду,
– заявила прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик.

Аварія на Одещині

Вранці 4 червня на трасі Спаське-Вилкове сталася страшна аварія. Водій ВАЗ-2101 виїхав з дороги і влетів у дерево. Внаслідок аварії четверо людей загинули на місці, ще одного пораненого госпіталізували.

За словами пасажира, що вижив, компанія поверталася з нічної риболовлі і водій заснув за кермом.

Фото дня

4 червня українці відзначають Свято Трійці та діляться своїми фото у мережі.

Теги: Україна Аварії та ДТП Теракт у Лондоні Теракт
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