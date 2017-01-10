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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Горілку з Росії хочуть заборонити продавати в одному зі штатів США

15:22, сьогодні 488 Читать новость на русском
Горілка
Горілка / Medimir.ru

Американський штат Нью-Гемпшир може ввести свої власні санкції проти Росії у відповідь на її "втручання в американську демократичну систему".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відтак, сенатор від штату Джефф Вудберн запропонував призупинити або повністю заборонити продаж російської горілки. Зазначимо, що торгівля алкогольними напоями регулюється владою штату.

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Також Вудберн заявив про можливість законодавчим шляхом змусити пенсійні фонди переглянути практику інвестицій у російські компанії.

Теги: Політика Новини Росії США Санкції алкоголь
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