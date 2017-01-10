Горілку з Росії хочуть заборонити продавати в одному зі штатів США

Американський штат Нью-Гемпшир може ввести свої власні санкції проти Росії у відповідь на її "втручання в американську демократичну систему".

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Відтак, сенатор від штату Джефф Вудберн запропонував призупинити або повністю заборонити продаж російської горілки. Зазначимо, що торгівля алкогольними напоями регулюється владою штату. Читайте також: США розширили санкції проти російських високопосадовців Також Вудберн заявив про можливість законодавчим шляхом змусити пенсійні фонди переглянути практику інвестицій у російські компанії.

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