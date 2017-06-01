20:28
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 17:00: Виплати
Випуск новин
17:50, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Готівковий курс валют 1 червня: євро знову росте

19:32, сьогодні 126 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 1 червня в Україні
Готівковий курс валют 1 червня в Україні / zaknews.in.ua

Готівковий курс долара 1 червня майже не зазнав змін, натомість євро відчутно подорожчало.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Зокрема, долар у порівнянні з середою подешевшав всього на 1 копійку – купували його за 26,10 гривні, а продавали за 26,33 гривні.

А от євро подорожчало відчутніше – купували його за 29,05 гривні (+9 копійок до курсу середи), а продавали – на 8 копійок дорожче – за 29,57 гривні.

Читайте також: Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності

За курсом НБУ долар 1 червня подешевшав на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем (31 травня) і коштував 26,31 грн. А от євро за курсом НБУ знову "поліз" вгору – до 29,52 грн (+8 копійок порівняно з середою).

Зауважимо, долар у травні був порівняно стабільний. На початку травня він коштував 26,50 грн, до кінця місяця його ціна впала до 26,37 грн. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.

Євро ж у травні стрімко йшло вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а за два тижні її ціна зросла майже на гривню. Незначне падіння євро почалося з 24 травня. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.

Теги: Україна Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
сьогодні, 20:00 Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
Євгенія Мазур 150
Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
сьогодні, 19:30 Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Юліана Вінтюк 275
Гарячий Донбас: про ситуацію на сході і плани Путіна
сьогодні, 19:02 Гарячий Донбас: про ситуацію на сході і плани Путіна
Інна Жолобович 898
Разница между российскими имперцами и либералами
сьогодні, 18:00 Разница между российскими имперцами и либералами
Павло Казарін 260
Защищать детей все сложнее. И ряды защитников тают
сьогодні, 17:07 Защищать детей все сложнее. И ряды защитников тают
Блог Соцмережі 858
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прес-конференція Путіна: онлайн трансляція
23 грудня 2016 , 11:16
Прогнози про дружбу Трампа і Путіна не виправдалися, – експерт
 1 травня , 23:50
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 31 травня , 21:00
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук