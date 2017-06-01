Готівковий курс валют 1 червня: євро знову росте

Готівковий курс долара 1 червня майже не зазнав змін, натомість євро відчутно подорожчало.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Зокрема, долар у порівнянні з середою подешевшав всього на 1 копійку – купували його за 26,10 гривні, а продавали за 26,33 гривні.

А от євро подорожчало відчутніше – купували його за 29,05 гривні (+9 копійок до курсу середи), а продавали – на 8 копійок дорожче – за 29,57 гривні.

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За курсом НБУ долар 1 червня подешевшав на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем (31 травня) і коштував 26,31 грн. А от євро за курсом НБУ знову "поліз" вгору – до 29,52 грн (+8 копійок порівняно з середою).

Зауважимо, долар у травні був порівняно стабільний. На початку травня він коштував 26,50 грн, до кінця місяця його ціна впала до 26,37 грн. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.

Євро ж у травні стрімко йшло вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а за два тижні її ціна зросла майже на гривню. Незначне падіння євро почалося з 24 травня. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.