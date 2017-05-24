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Готівковий курс валют 24 травня: євро впав вперше за два тижні

19:57, сьогодні 244
Готівковий курс валют 24 травня в Україні
Готівковий курс валют 24 травня в Україні / dpchas.com.ua

Курс гривні щодо євро на готівковому ринку 24 травня почав зміцнюватися. Європейська валюта впала на кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу продавали на готівковому ринку по 29,50 (мінус 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем), а купували по 28,92 грн (на 8 копійок дешевше, ніж у вівторок). Найнижчим показником у травні для євро був курс 28,82 грн (12 травня), після цього європейська валюта почала рости.

Долар на готівковому ринку продовжує втрачати позиції. Продавали американську валюту 24 травня по 26,32 грн (на 3 копійки дешевше, ніж напередодні), а купували по 26,07 грн (мінус 2 копійки в порівнянні з вівторком).

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За курсом НБУ долар 24 травня подешевшав на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем і коштував 26,30 грн. Євро за офіційним курсом НБУ також подешевшав у середу на 11 копійок і коштував 29,50 грн.

Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний, стрибки цієї валюти коливаються в межах 1-4 копійок. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.

Євро ж останні два тижні стрімко йшло вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а до 23 травня її ціна зросла майже на гривню. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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