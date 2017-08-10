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Готівковий курс валют 10 серпня: євро продовжує "сипатись"

20:08, сьогодні 323 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 10 серпня в Україні
Готівковий курс валют 10 серпня в Україні / podrobnosti.ua

Курс гривні щодо євро 10 серпня на готівковому валютному ринку продовжує рости та відігравати втрачене на початку місяця.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

В порівнянні з попереднім днем, 9 серпням, євро втратив 6 копійок – купували його по 29,87 гривень, а продавали по 30,39 гривень.

А от курс долара США на готівковому ринку майже не змінився – купували його в четвер по 25,60 гривні (на 1 копійку дорожче, аніж день тому), а продавали – за ті ж самі 25,83 гривні.

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За курсом валют від НБУ 10 серпня долар подешевшав на копійку – до 25,72 грн, а от євро втратив аж 23 копійки, і коштував 30,17 грн.

Зазначимо, долар повільно падав з початку літа. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а в перший день серпня його вартість опустилася до позначки 25,85 грн. Курс євро в червні також демонстрував тенденцію до падіння – з 29,52 до 29,00, однак наприкінці першого місяця літа європейська валюта різко подорожчала, додавши 70 копійок у ціні за один тиждень, а 4 серпня досягла позначки у 30,70 грн – дорожче євро коштував лише в далекому лютому 2015 року. Натомість починаючи з 7 серпня євро почало відкочуватись назад.

Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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