ГПУ відкрила провадження через викрадення Гончаренка, – Шкіряк

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення нардепа Олексія Гончаренка.
Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.
Він додав, що Національна поліція України готова надати повну і всебічну допомогу та підтримку своїми оперативними і спеціальними підрозділами.
Ми готові тісно співпрацювати і координувати всі дії з нашими колегами з СБУ та ГПУ, задля ефективного розслідування справи і як найшвидшого встановлення місця знаходження державного діяча,
– зазначив Шкіряк.
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Нагадаємо, заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі.