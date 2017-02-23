ГПУ відкрила провадження через викрадення Гончаренка, – Шкіряк

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення нардепа Олексія Гончаренка.

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

Він додав, що Національна поліція України готова надати повну і всебічну допомогу та підтримку своїми оперативними і спеціальними підрозділами.

Ми готові тісно співпрацювати і координувати всі дії з нашими колегами з СБУ та ГПУ, задля ефективного розслідування справи і як найшвидшого встановлення місця знаходження державного діяча,

– зазначив Шкіряк.

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Нагадаємо, заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі.