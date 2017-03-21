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ГПУ закрила кримінальні справи щодо Яценюка

16:32, сьогодні 660 Читать новость на русском
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / newsonline24.com.ua

Лідер "Народного фронту" та екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк більше не виступає підозрюваним у справі хабарництва.

Про це повідомив заступник генпрокурора Дмитро Сторожук, передає "Укрінформ".

Кримінальну справу відкрили за зверненням народного депутата Дмитра Добродомова. За словами Сторожука, звинувачення були лиш політичною розплатою.

Генпрокуратура була зобов'язана зареєструвати ці заяви. Обидві справи закриті, тому що встановлена відсутність кримінального правопорушення. Цим займалося Головне слідче управління під керівництвом Юрія Столярчука. Все це вигадки, які ми чули від різних політиків і які не знайшли свого підтвердження,
– заявив Дмитро Сторожук.

Наразі кримінальну справу проти Арсенія Яценюка офіційно закрили за відсутністю доказів вини.

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Нагадаємо, що кількамільйонний хабар Яценюк начебто отримав за призначення на посаду керівника концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Володимира Іщука. Нардеп Дмитро Добродомов також звинувачував екс-прем'єра в отриманні 6 мільйонів доларів від парламентаря Ігоря Скосара. Обидві справи ГПУ закрила.

Теги: Україна
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