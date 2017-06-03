Гройсман пояснив, що принесе пенсійна реформа бідним пенсіонерам

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Завдяки пенсійній реформі, яку ініціював український уряд, перш за все відбудеться осучаснення та реальне підвищення пенсій.
Про це написав український прем’єр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
"Людина робітничої професії зі стажем роботи 37 років, яка зараз отримує 1463 гривень після осучаснення матиме щомісячно матиме пенсію у 2961 гривень. Вже з 1 жовтня українські пенсіонери отримуватимуть більше грошей – це і є соціальна справедливість, якої ми прагнемо досягти", – підкреслив посадовець.
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