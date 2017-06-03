Гройсман пояснив, що принесе пенсійна реформа бідним пенсіонерам

Завдяки пенсійній реформі, яку ініціював український уряд, перш за все відбудеться осучаснення та реальне підвищення пенсій.

Про це написав український прем’єр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

"Людина робітничої професії зі стажем роботи 37 років, яка зараз отримує 1463 гривень після осучаснення матиме щомісячно матиме пенсію у 2961 гривень. Вже з 1 жовтня українські пенсіонери отримуватимуть більше грошей – це і є соціальна справедливість, якої ми прагнемо досягти", – підкреслив посадовець.

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