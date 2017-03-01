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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Групі росіян заборонили в'їзд до України

12:53, сьогодні 716 Читать новость на русском
Росіян виявили в аеропорту
Росіян виявили в аеропорту "Жуляни" / Соцмережі

Співробітники Держприкордонслужби під час здійснення заходів контролю у київському аеропорту "Жуляни" виявили шість громадян Росії, які незаконно перетнули український кордон.

Про це повідомляє прес-служба окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Зазначається, що росіяни перетинали державний кордон у закритих та нечинних пунктах пропуску.

Відтак, за фактом правопорушення усім шістьом громадянам Росії заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки.

Читайте також: Скільком українцям заборонено в’їжджати до Росії та Білорусі: число вражає

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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