Групі росіян заборонили в'їзд до України

Співробітники Держприкордонслужби під час здійснення заходів контролю у київському аеропорту "Жуляни" виявили шість громадян Росії, які незаконно перетнули український кордон.

Про це повідомляє прес-служба окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Зазначається, що росіяни перетинали державний кордон у закритих та нечинних пунктах пропуску. Відтак, за фактом правопорушення усім шістьом громадянам Росії заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки. Читайте також: Скільком українцям заборонено в’їжджати до Росії та Білорусі: число вражає