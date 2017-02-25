Гучні проводи зими та смачні рекорди: як українці святкують Масляну

Вежа з палачінт у Мукачевому, поїдання млинців на швидкість у Черкасах та просили пробачення один у одного в Сумах – українці активно проводжають зиму та святкують Масляну.

У закарпатському Мукачевому з нагоди Масляної вирішили встановити черговий смачний рекорд. Зо два десятки місцевих кулінарів за шість годин напекли тисячу палачінт – так місцеві називають млинці. І з них створили своєрідну вежу, заввишки один метр. Після того, як рекорд зафіксували, млинці полили закарпатським медом і частували усіх охочих.

В Черкасах народні гуляння з нагоди Масляної влаштували у місцевому парку. Для городян, які завітали на свято, організували ярмарок, козацькі забави, виступи колективів та безліч майстер-класів. Не обійшлось й без традиційних частувань. Та цікавинкою свята став конкурс на поїдання млинців на швидкість.

А у Сумах вирішили, що це свято має бути не лише веселим та смачним, а й корисним.

Гуляння традиційно завершується спаленням Марени – опудала, яке символізує зиму. Тож рятувальники вирішили вкотре нагадати про безпеку під час масових святкувань. І у рамках свята підготували виставку рятувального приладдя.

Святкування Масляної продовжаться і завтра, 25 лютого. Зокрема, у Запоріжжі влаштовують гучні проводи зими за козацькими традиціями.

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