Хто стоїть за нападом на пансіонат переселенців під Києвом

Тітушки, переодягнені у будівельників, побиті вікна і стрілянина. Так закінчилася спроба рейдерського захоплення пансіонату «Джерело» у Пущі-Водиці, де вже три роки мешкають переселенці з Донбасу та Криму. Нападники розтрощили перший поверх будівлі та відімкнули переселенцям світло.

Зупинити їх вдалося лише пострілом. У повітря. Здійснив його боєць "Айдару", який тут мешкає. Після цього невідомі кинулися врізнобіч.

На місце події за 4 хвилини прибула поліція та спецпризначенці.

Переселенці розповідають, що в умовах терору живуть уже рік. Хоча б раз на місяць невідомі вимагають звільнити приміщення пансіонату. А після них приходять такі "будівельники" та перетворюють життя переселенців на пекло: пробивають водопровідні труби, відключають взимку тепло, цього разу дійшли до електропостачання.

Пансіонат Джерело раніше приватизувала родина екс-президента Януковича. Після його втечі будівля була під арештом. Тільки нещодавно через фіктивні фірми, людям, наближеним до президента-втікача, вдалося зняти арешт та переоформити власність. Повністю заволодіти будівлею заважають 170 переселенців, які там мешкають. Серед них півсотні дітей.

За фактом нападу поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

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