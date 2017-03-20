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Хто стоїть за нападом на пансіонат переселенців під Києвом

22:30, сьогодні 181 Читать новость на русском

Тітушки, переодягнені у будівельників, побиті вікна і стрілянина. Так закінчилася спроба рейдерського захоплення пансіонату «Джерело» у Пущі-Водиці, де вже три роки мешкають переселенці з Донбасу та Криму. Нападники розтрощили перший поверх будівлі та відімкнули переселенцям світло.

Зупинити їх вдалося лише пострілом. У повітря. Здійснив його боєць "Айдару", який тут мешкає. Після цього невідомі кинулися врізнобіч.

На місце події за 4 хвилини прибула поліція та спецпризначенці.

Переселенці розповідають, що в умовах терору живуть уже рік. Хоча б раз на місяць невідомі вимагають звільнити приміщення пансіонату. А після них приходять такі "будівельники" та перетворюють життя переселенців на пекло: пробивають водопровідні труби, відключають взимку тепло, цього разу дійшли до електропостачання.

Пансіонат Джерело раніше приватизувала родина екс-президента Януковича. Після його втечі будівля була під арештом. Тільки нещодавно через фіктивні фірми, людям, наближеним до президента-втікача, вдалося зняти арешт та переоформити власність. Повністю заволодіти будівлею заважають 170 переселенців, які там мешкають. Серед них півсотні дітей.

За фактом нападу поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Читайте також: Чому ставлення до переселенців різко погіршилось

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Україна біженці Київ Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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