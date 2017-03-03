Хто з депутатів "несподівано" хворів якраз перед затриманням: цікаве розслідування

Основоположником жанру "болящого на серце" став екс-міністр транспорту Микола Рудьковський. Як тільки отримав обвинувачення за розтрату і привласнення державних грошей в особливо великих розмірах, то одразу в грудях заболіло.

На лікарняне ліжко впав і радикал Ігор Мосійчук, як тільки вибухнув скандал із хабарами за лобіювання бізнесу та депутатські запити. На серце скаржився і колишній заступник голови Дніпропетровської області Геннадій Корбан.

Йому заболіло, як тільки відкрили кримінальні справи відразу за кількома статтями.

Читайте також: Нардеп про Насірова: інформація, що медики рятують його життя – повна брехня

На серцевий напад скаржився і скандальний ректор податкової академії Петро Мельник. На суді навіть штани знімав, щоб шрам показати. Та коли опинився під домашнім арештом, як молодий джигіт вискочив у вікно і дав дьору.

І це ще далеко не всі зі списку політичних симулянтів – дивіться більше у сюжеті 24 Каналу.