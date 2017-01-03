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Ілон Маск анонсував перший запуск Falcon 9 після сумної аварії

11:00, сьогодні 217 Читать новость на русском
SpaceX
SpaceX / Фото з відкритих джерел

У компанії SpaceX розповіли про повторну спробу вивести ракету Falcon 9 на орбіту 8-го січня.

Минула модель ракети вибухнула під час тестового запуску. Тоді, крім ракети, новатори втратили ще й ізраїльський супутник вартістю у 200 мільйонів доларів.

Ілон Маск назвав цю аварію найсерйознішою невдачею в історії компанії. Новий запуск відбудеться з космодрому Ван ден Берг, що у Каліфорнії.

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Ракета має вивести на орбіту першу групу телекомунікаційних супутників нового покоління.

Ця проба буде першою після аварії у вересні 2016 року. Успішний запуск і подальше використання ракети дозволить істотно здешевити польоти у космос.

Крім того, у перспективі американці зможуть повністю відмовитися від використання російських ракетоносіїв.

Нагадаємо, провал запуску SpaceX також відклав перший пілотований політ до Міжнародної космічної станції, що мав відбутися наприкінці 2017 року.

Тепер запуск пілотованого корабля Crew Dragon може відбутися у листопаді 2018 року. Натомість успішне випробування Falcon 9 зможе наблизити цю ціль.

Теги: Космос МКС
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