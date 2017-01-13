Інавгурацію Трампа збираються зірвати тисячі демонстрантів

Наступної п’ятниці, 20 січня, у Вашингтоні тисячі людей планують влаштувати акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Демонстранти (в їхнє число входять групи DisruptJ20 і Black Lives Matter) спробують заблокувати всі 12 пунктів пропуску до місця проведення церемонії біля Капітолію, де Трамп має скласти присягу, і вздовж Пенсильванія-авеню.

Протестувальники також хочуть за допомогою демонстрацій та перекривання дорі перешкодити проведенню традиційного інавгураційного балу.

Ми хочемо побачити повстання, яке закипатиме в цьому місті і по всій країні,

– сказав організатор акції Девід Терстон.

Зазначимо, що організатори обіцяють також інші "сюрпризи", але при цьому побоюються зіткнень з прихильниками Трампа.

Дозволи на проведення різних акцій у Вашингтоні в день приведення нового президента США до присяги загалом отримали 27 ініціативних груп. Це в 4 рази більше, ніж в середньому видавалося в дні інавгурації в попередні роки.

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Очікується, що цього разу інавгурацію президента відвідають 800 тис. глядачів. Їхню безпеку забезпечуватимуть понад 15 тис. силовиків.

Поки що ні Трамп, ні його команда не коментували плани протестувальників.