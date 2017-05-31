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Інформація про заборона купувати в інтернет-магазинах виявилася фейком

22:07, сьогодні 195 Читать новость на русском

Заборона українцям купувати в інтернет-магазинах виявилася фейком. Напередодні в мережі з’явилася інформація, що у митників є перелік з найпопулярнішими торговельними марками, які купувати тепер потрібно тільки в Україні.

Заборона фізичним особам ввозити в Україну товари, права на торговельні марки яких заявлені в митному реєстрі, — це черговий цвях у труну конкуренції.

Таку практику поки використовує тільки Росія і то недовго, всього пару тижнів. Споживачі такі зміни відчують у вигляді підвищення цін і поганого асортименту.

Обуренню споживачів не було меж. Та виявилось, що інформацію вирвали з контексту і подали з гучним заголовком. Далі вже пішов ефект доміно.

Список правовласників торгових марок, існує в Україні вже багато років і не є переліком «нев'їзних товарів». Він не виник нізвідки за добу, а складався роками. І саме цей список подали як заборонений до ввезення.

Власне це виписка з нашого митного реєстру які торгові марки в них знаходяться. Які запропонували правовласники, щоб митниця захищала права їхньої інтелектуальної власності,
– заявив начальник управління департаменту організації митного контролю ДФС Леонід Муромцев.

Митниця може призупинити ввезення іноземних товарів лише на вимогу правовласників бренду або їхніх представників. Такі обмеження діють лише при виявленні контрафакту.

Простіше кажучи: якщо компанія виявить підробку свого бренду – вона має повне право заборонити його ввезення в Україну. І таку посилку споживач не отримає. Це світова практика.

Тож паніка про заборону може бути вигідна хіба що великим торговельним мережам, які самі закуповують, наприклад, мобільні телефони або електроніку за кордоном і завозять сюди великими партіями.

Головний податківець Мирослав Продан заявив, що це інформаційне вкидання – всього на всього боротьба конкурентів між собою.

Першеджерело фіскал не називає. Однак це вже немає значення для звичайних споживачів. Єдине, що їм треба пам’ятати – про митний ліміт. Якщо його перевищити - сплати податку не уникнути.

Читайте також: На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні

Автор: Юлія Жукова
Теги: Україна Інтернет Державна митна служба Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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