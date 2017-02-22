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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Інноваційну "вантажівку" SpaceX спіткала невдача

18:45, сьогодні 1094 Читать новость на русском
Dragon
Dragon / NASA

Запущена за допомогою ракети Falcon 9 космічна вантажівка Dragon не змогла з першої спроби стикуватися з МКС.

Про це повідомляє NASA Spaceflight.

У NASA пояснили, що Dragon запросив дозвіл на стиковку на 15 хвилин раніше від анонсованого часу. Фахівці вважають, що це є ознакою порушення роботи датчиків вантажівки.

Після цього Dragon перервав процес стиковки. Причиною цього стали похибки GPS бортового комп'ютера.

Наступна стиковка, згідно з процедурою, має відбутися через 24 години.

Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon успішно направилася до МКС 19 лютого. Dragon везе вантажі для забезпечення життєдіяльності команди МКС і обладнання для проведення наукових експериментів.

Теги: Космос NASA LifeStyle SpaceX МКС
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