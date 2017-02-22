Інноваційну "вантажівку" SpaceX спіткала невдача

Запущена за допомогою ракети Falcon 9 космічна вантажівка Dragon не змогла з першої спроби стикуватися з МКС.
Про це повідомляє NASA Spaceflight.
У NASA пояснили, що Dragon запросив дозвіл на стиковку на 15 хвилин раніше від анонсованого часу. Фахівці вважають, що це є ознакою порушення роботи датчиків вантажівки.
Після цього Dragon перервав процес стиковки. Причиною цього стали похибки GPS бортового комп'ютера.
Наступна стиковка, згідно з процедурою, має відбутися через 24 години.
Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon успішно направилася до МКС 19 лютого. Dragon везе вантажі для забезпечення життєдіяльності команди МКС і обладнання для проведення наукових експериментів.