Інноваційну "вантажівку" SpaceX спіткала невдача

Запущена за допомогою ракети Falcon 9 космічна вантажівка Dragon не змогла з першої спроби стикуватися з МКС.

Про це повідомляє NASA Spaceflight.

У NASA пояснили, що Dragon запросив дозвіл на стиковку на 15 хвилин раніше від анонсованого часу. Фахівці вважають, що це є ознакою порушення роботи датчиків вантажівки.

Після цього Dragon перервав процес стиковки. Причиною цього стали похибки GPS бортового комп'ютера.

Наступна стиковка, згідно з процедурою, має відбутися через 24 години.

The @SpaceX #Dragon is in excellent shape and the crew is safe. The next rendezvous attempt is targeted for Thurs: https://t.co/fjAFP6lgsk pic.twitter.com/QCHdzkCs8d — Intl. Space Station (@Space_Station) 22 лютого 2017 р.

Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon успішно направилася до МКС 19 лютого. Dragon везе вантажі для забезпечення життєдіяльності команди МКС і обладнання для проведення наукових експериментів.