Історія українки Наталі Гузєєвої, яка створила Капітошку та Петрика П'яточкіна

Це найпопулярніші україномовні мультфільми, які створили київські аніматори. Як свідчить статистика YouTube, історію крапельки переглянули 2 мільйони 300 тисяч разів, а Петрика П'яточкіна понад 4 з половиною. При чому, судячи з коментарів, його дивляться переважно дорослі, для яких ці герої улюблені ще з дитинства.

Обидва персонажі з'являться у фантазії киянки Наталі Гузєєвої. Вона змалечку була за театральними і телевізійними лаштунками. Мама – ведуча концертів. Тато – перший диктор Українського телебачення.

Зізнається, над образом Капітошки довго не роздумувала, він з'явився одразу, а от сценарій довелося переписувати 8 разів.

Найважче було пояснити головному аніматору Генріхові Уманському, як саме виглядає ця крапелька, аби той зумів оживити її на екрані. Головний режисер найбільше ламав голову над вовчиком – чи він ходить у штанях, де живе, що їсть? Озвучити Капітошку запросили солістку капели бандуристів, Олену Слободяник, а от Вовчик заговорив голосом Богдана Бенюка.

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А вже за 4 роки, у 1984 році, глядачі познайомляться з новим героєм Наталі – непосидою Петриком П'яточкіним. Тут теж зібралася потужна команда. Режисер Олександр Вікен вирішив відзняти мультфільм з використанням тотальної анімації – тобто 1 і 2 плани промальовують одночасно, а не окремо. Це найскладніший спосіб.

А композитор Володимир Бистряков своїми мелодіями створив особливий настрій: мультик настільки сподобався партійним інстанціям, що ті навіть пропустили джаз-рок.

Зараз Наталя Гузєєва живе на дві країни – Німеччину та Україну, продовжує писати дитячі казки та зустрічається з маленькими читачами, які й зараз знають, хто такі Капітошка і Петрик П'яточкін.