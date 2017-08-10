Как УЗ проблему пропускной способности усиливает вопросом распределения полувагонов

Мы все также неустанно продолжаем стучать в закрытые двери УЗ, но проблемы не только не решаются, а даже усиливают друг друга.

Долгоиграющую проблему с дефицитом пропускной способности железной дороги в направлении Мариуполя по участку Камыш-Заря – Волноваха "Укрзализныця" сумела просто фантастическим способом усугубить второй неприкасаемой для нее темой – вопросом распределения парка полувагонов, где мы и наши поставщики из Кривого Рога, к сожалению, находимся на последнем месте, с точки зрения приоритетов обеспечения парком полувагонов УЗ (под управлением филиала УЗ "ЦТЛ").

Напомню, доля парка УЗ в общей погрузке в полувагонах в Украине превышает 35%, но горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога обеспечены "Укрзализныцей" едва ли на 10% (это средний уровень обеспечения ИнГОК, ЦГОК, СевГОК с начала августа), у нас – около 20% (но мы берем вагоны из-под входящего сырья, и нам их не хватает). Причина одна и всем очевидная – ни мы, ни ГОКи Кривого Рога не платят "вознаграждение" специально обученным сотрудникам ЦТЛ и УЗ за "решение вопроса" с обеспечением парком УЗ.

А теперь об интересном – цинизм сотрудников УЗ уже перешел все пределы, ведь мало того, что через Камыш-Зарю пропускают только около 16 грузовых составов в сутки вместо 24-25, необходимых для предприятий г.Мариуполя, так ещёе и пропускают составы ПОРОЖНИХ ВАГОНОВ ЦТЛ/УЗ в направлении ст.Волноваха (уже трижды с начала месяца: 02, 08 и 09 августа). Это двойной удар по нашему предприятию: 1. Не дали вагоны УЗ под погрузку сырья в наш адрес; 2. Заполнили дефицитную мощность Камыш-Зари порожними вагонами. И это на фоне просто катастрофического невыполнения планов отгрузки в парке ЦТЛ (из 832 заявленных в августе вагонов для поставки ЖРС, было предоставлено только 211 ед.; из 620 вагонов, запланированных для отправки кокса с Авдеевского КХЗ на мариупольские комбинаты, по факту было предоставлено только 45 ед.).

Это какая-то абсолютно невменяемая смесь цинизма, некомпетентности и откровенного вредительства. Ответственные менеджеры, ценящие свою репутацию, себе такого никогда не позволят, так себя могут вести только временщики, задачи которых ограничены коротким горизонтом "сидения на должности" и агрессивными финансовыми целями по улучшению собственного благосостояния.

Для сокрытия 2-х в/у принципиальных проблем УЗ пошла по самому неконструктивному пути – региональный филиал раз за разом пишет о том, что ММКИ и Азовсталь передерживают вагоны. Первый раз, когда эта информация прозвучала, мы просто ее проигнорировали, так как нет ничего более абсурдного, чем сравнивать советские нормативы по обороту вагонов (когда был единый государственный собственник вагонов, не было таможенных процедур, да и состояние вагонов было получше) и текущую ситуацию, когда к нам на комбинат заходят вагоны более 30 собственников (из которых УЗ только 5-7%, а все остальные вагоны - частные, где у нас с собственниками прописаны отдельные условия по использованию их вагонов), и мы к тому же В ИНТЕРЕСАХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ вагонов и по сути ВМЕСТО УКРЗАЛИЗНЫЦИ на своих подъездных путях формируем составы порожних по собственникам/направлениям (тем самым ускоряем оборот порожних вагонов на сети УЗ и, соответственно, формируем дополнительный вагонный ресурс для грузоотправителей Украины), в связи с чем несем значительные расходы на маневровую работу, содержание ж/д инфраструктуры. Жаль только, что региональный филиал "Донецкая ж/д" никак не может этого понять и в который раз пишет о том, что мы передерживаем вагоны.

Надеюсь, что Евгений Кравцов сломает общепринятое представление о временном руководителе, и не откладывая в долгий ящик примет меры, даже непопулярные, для стабилизации ситуации в обеспечении поставок сырья на меткомбинаты Мариуполя, в т.ч. в парке полувагонов УЗ. Тотальная безответственность и пустые обещания уже порядком надоели. На поддержку с нашей стороны он может рассчитывать.

Автор Юрий Зинченко, генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича"