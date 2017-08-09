Как за два месяца президент Франции потерял поддержку и доверие собственного народа

Мировая либеральная общественность отмечала Избрание Эммануэля Макрона на пост президента Франции чуть ли не шампанским и фейерверками. Многие тогда дико обрадовались, думая, что Брексит, Дональд Трамп и прочие ультраправые увлечения западных избирателей остались позади. Эра старого, доброго либерализма, казалось бы, вернулась.

Падение Макрона

Сторонников нового президента во всем мире воодушевляли его свежие заявления, привлекательные обещания и, конечно, блестяще проведенная кампания.

Я, правда, еще тогда предупреждал, что радоваться пока рано. Политиков надо судить не по их заявлениям, а по их делам и результатам работы. У Макрона ни того, ни другого еще не было: он просто еще не начал работать! Но эйфория не утихала: "Ура, Макрон победил, сейчас заживём!". Рейтинг его одобрения во время майской инаугурации был на пике – 64 %. Прошло всего два месяца.

Согласно данным газеты "Гардиан", деятельность Макрона сейчас одобряют лишь 36 % французов. Падение – почти в два раза. Для сравнения: у самого непопулярного президента в истории Франции – Франсуа Олланда – через два месяца после начала работы рейтинг был 56 %. У Николя Саркози – 66%.

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Макрон, оказавшись у руля страны, оказался фантастически бестолковым лидером. Хуже него не начинал вообще никто!

Президента ненавидят бюджетники, пенсионеры, военнослужащие, молодежь, правоцентристы и левые. Строго говоря, он в рекордные сроки успел достать почти все социальные слои населения.

Как же так вышло? Во-первых, выяснилось, что целый ворох сторонников Макрона, благодаря которым он победил на выборах, коррумпированы. Президенту пришлось выкинуть четверых министров из своего правительства всего через месяц работы – начавшегося из-за грандиозного скандала. На их место пришли вроде бы честные, но совершенно беспомощные и никому не известные люди.

Во-вторых, Макрон наплевал в душу армии, резко сократив ее финансирование. На защиту сослуживцев встал начальник Генерального штаба, боевой генерал Пьер де Вильер. Президент набросился на него с оскорблениями при подчиненных, после чего тот был вынужден уволиться из армии.

В-третьих, все его реформы – пенсионная, социальная, трудовая и прочие – свелись к одному: люди будут получать меньше денег, а банкиры и корпорации – больше.

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Ну и четвертое. Макрон проявил совершенно нездоровую любовь к разного рода шоу. Иностранных гостей он начал встречать не в Елисейском дворце, а в Версале. Парад в честь Дня взятия Бастилии оказался сногсшибательно пышным.

Ну а сам президент за деньги налогоплательщиков сыграл в Джеймса Бонда – высадился с вертолета на подводную лодку, откуда наблюдал за учебным запуском баллистической ракеты. Все это – на камеру придворного фотографа.

Когда французы предсказуемо удивились и возмутились, Макрон сделал еще один идиотский шаг. Зная, что его жена Брижитт пользуется в стране большой популярностью, он решил официально назначить ее "первой леди". То есть выделить ей офис, секретариат, помощников и зарплату. Все это – опять же за деньги налогоплательщиков.

Народ решил, что этот малый просто с дуба рухнул. "Это, вообще, как? На армию, медицину и пенсии денег у него нет, а на единоверную – пожалуйста!" В Интернете появилась петиция с требованием умерить аппетиты президента и его замечательной супруги. Всего за несколько дней под ней подписались почти 300 тысяч человек.

Разозленный Макрон объявил, всех противников повышения статуса своей жены "типично французскими лицемерами", но назначение Брижитт "первой леди" поставил на паузу. Дело в том, что даже представители его собственной партии выступили категорически против этой затеи.

Глядя на весь этот хаос, французская оппозиция быстро подсуетилась и назначила на сентябрь серию массовых акций протеста против президента и его реформ. Что-что, а протестовать французы умеют и любят. Пару миллионов человек наверняка соберут.

До Майдана, там, конечно, не дойдет. Но крови своему молодому президенту французы выпьют немало.

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Вполне возможно, что досиживать оставшиеся годы своего срока Макрон будет так же, как и Олланд до него – с рейтингом в районе плинтуса и неспособностью сделать хоть что-то толковое. И это – очень опасно как для самой Франции, так и для Европы в целом. Такой сценарий создаст идеальные условия для победы ультраправых или ультралевых на следующих выборах. Но это – отдельная грустная история.

Сейчас же я хочу еще раз подчеркнуть: политики, особенно склонные к шоу, врут практически всегда. Верить их громогласным заявлениям и обещаниям ни в коем случае нельзя – ни во Франции, ни где бы то ни было еще. Надо смотреть исключительно на дела. Или их отсутствие. И только тогда делать выводы.

Переворот в Венесуэле

Моя любимая Венесуэла – это, пожалуй, самый яркий пример того, что происходит, когда люди верят своим политикам на слово. Вместо обещанного социалистами всеобщего богатства и процветания там царят отчаянная нищета, дефицит еды и жестокая диктатура.

До недавнего времени авторитарный режим в Венесуэле хотя бы формально уравновешивался независимым, оппозиционно настроенным парламентом. Но долго продолжаться это не могло. Президент Николас Мадуро созвал так называемую "Конституционную ассамблею". Это нелегитимный, никем не признанный орган, которому глава государства поручил две задачи. Первая – разогнать парламент и посадить всех оппозиционеров. Вторая – назначить себя, любимого, вечным президентом с царскими полномочиями.

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План, конечно, решительный. Но есть одна проблемка: народу он категорически не нравится. Невероятно глупый, бестолковый, жестокий и коррумпированный Мадуро надоел своим согражданам даже сильнее, чем Макрон – своим. Меньше всего они хотят, чтобы он оставался у власти навечно.

В результате вся страна бурлит. Там не прекращаются митинги, забастовки и столкновения с полицией. Ну а в первый день работы той самой – нелегитимной – Ассамблеи и вовсе пошла жара.

В Венесуэле началось вооруженное восстание. Хотя то, что произошло 6 августа, правильнее было бы назвать тизером или трейлером настоящего бунта.

Около четырех утра группа из 20 вооруженных людей, одетых в армейский камуфляж, проникла на территорию военной базы у города Валенсия. Не путать с испанской Валенсией – это другой город, просто название то же.

Оказавшись на территории, они гробанули склад и вынесли оттуда неназванное число автоматов и патронов. После этого, отстреливаясь, ушли в леса. Так выглядит версия самих повстанцев. Они записали видеообращение к народу, в котором объявили, что собираются сражаться против диктатуры Мадуро.

Карманные СМИ президента, в свою очередь, сообщили, что часть нападавших была убита, часть - взята в плен, а сбежать удалось лишь десятку бунтовщиков. При этом, правда, убитых и пленных не показали.

Таким образом, теперь по Венесуэле уже точно гуляют как минимум десять человек с оружием, которые готовы сражаться против режима. А это уже очень серьезно. Объясню почему. Жители Валенсии, а следом – и других городов, узнав о начале вооруженного восстания, повыскакивали на улицы и принялись радостно отмечать это событие – с танцами, музыкой и всем прочим. Властям пришлось силой разгонять участников этих фестивалей по всей стране.

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В условиях, когда народ счастлив появлению повстанцев, никаких проблем с пополнением и снабжением у них не будет. Более того, они дают пример и другим военным – от Мадуро надо срочно убегать, вставая на сторону простых людей. Кстати, дезертирства из армии стали для Венесуэлы уже привычным делом.

Таким образом, очень скоро в этой стране может появиться довольно серьезная группа вооруженных людей, готовых сражаться насмерть против диктатуры. Поначалу они будут бегать и прятаться, но даже сейчас перспективы их движения выглядят достаточно неплохо.

Если Мадуро доведет свою страну не только до голода, но и до гражданской войны, усидеть на троне ему будет совсем непросто. Скорее всего, дни его уже сочтены.