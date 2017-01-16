  • укр
  • рус
14:47
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 11:00: Бунт у в'язниці Бразилії. Перестрілка під Житомиром
Випуск новин
14:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Капітана ЗСУ знайшли застреленим на Полтавщині

13:50, сьогодні 1101 Читать новость на русском
Український військовий
Український військовий / Соцпортал

На Полтавщині поліція виявила тіло 26-річного капітана Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Полтавській області.

Зазначається, що повідомлення про загибель військовослужбовця надійшло до Миргородського відділення Нацполіції 15 січня.

На місці події правоохоронці виявили тіло капітана контрактної служби з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, стало причиною його смерті.

За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки під час несення служби.

Читайте також: Більше 60 бійців АТО наклали на себе руки минулого року

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу за 1 год. 115 ст. Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз проводиться встановлення обставин цього інциденту.

Теги: Україна Кримінал Збройні Сили України Поліція Полтава Самогубство
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Гройсман проти безробітних
сьогодні, 14:46 Гройсман проти безробітних
Наталія Лебідь 7
Тендер в
сьогодні, 14:28 Тендер в "Южному": як обійти ProZorro
37
Джо Байден в Україні: коротко про головне
сьогодні, 13:49 Джо Байден в Україні: коротко про головне
349
Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
сьогодні, 12:53 Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
Володимир Шередега 1 1587
Гендиректор ТОВ СП
сьогодні, 11:03 Гендиректор ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський: Я втомився від непрофесіоналів у владі
903
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Сім’ям вбитих у Дніпрі поліцейських куплять квартири
 26 вересня 2016 , 13:50 1
Податківці розповіли, за чиї гроші відгуляли розкішний корпоратив
 28 грудня 2016 , 20:01
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук