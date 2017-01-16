Капітана ЗСУ знайшли застреленим на Полтавщині

На Полтавщині поліція виявила тіло 26-річного капітана Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Полтавській області.

Зазначається, що повідомлення про загибель військовослужбовця надійшло до Миргородського відділення Нацполіції 15 січня.

На місці події правоохоронці виявили тіло капітана контрактної служби з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, стало причиною його смерті.

За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки під час несення служби.

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За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу за 1 год. 115 ст. Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз проводиться встановлення обставин цього інциденту.