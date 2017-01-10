Керрі розповів, що змусило Євросоюз запровадити санкції проти Росії через агресію в Україні

Держсекретар США Джон Керрі переконаний, що саме Вашингтон сприяв тому, що Євросоюз ввів у дію санкції проти Росії через ситуацію на сході України.

Про це Джон Керрі заявив під час виступу у вашингтонському Інституті миру, передає Інтерфакс-Україна.

Ми спонукали Європу ввести санкції щодо Росії. І ці санкції сильно вдарили по Росії, показавши їй, що російська сторона повинні заплатити ціну за це. Нам вдалося продовжити їх в рамках зусиль, покликаних спонукати Росію виконувати мінські угоди,

– заявив Джон Керрі.

Читайте також: Путін заплатив малу ціну за вторгнення до України, тому вчинив кібератаки на США, – Маккейн

Слід зазначити, що в США готують нову порцію санкцій проти Росії.