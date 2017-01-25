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Китай переконує, що не розміщував ракети біля кордонів Росії

20:14, сьогодні 374 Читать новость на русском
Хуа Чуньїн
Хуа Чуньїн / Getty Images

Китай назвав спекуляціями повідомлення про розміщення міжконтинентальних балістичних ракет поряд з кордоном Росії.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

Питання про ракети поставили на регулярному брифінгу офіційному представнику МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

"Я бачила повідомлення в інтернеті і прийняла до відома позитивну реакцію російської сторони", – відповіла вона.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством оборони, повідомлення про так зване військове будівництво – не більше ніж спекуляції, що циркулюють в інтернеті,
– пояснила представник МЗС Китаю.

За її словами, Китай високо цінує рівень російсько-китайських відносин, причому взаємна довіра між країнами продовжує зростати.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Китай розгорнув нові мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами Dongfeng-41.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не вважає загрозою розміщення Китаєм міжконтинентальних балістичних ракет недалеко від спільного кордону.

Теги: Новини Росії Політика Китай Зброя
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