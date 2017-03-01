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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Клімкін планує прочитати в ООН окрему доповідь про окупований Крим

08:48, сьогодні 4 Читать новость на русском
ООН
ООН / rbc

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн обговорили перспективи укладення окремої детальної доповіді щодо ситуації в окупованому Росією Криму.

Це передбачає резолюція Генеральної асамблеї ООН 71/205, повідомили в МЗС України. Серед тем розмови була можливість залучити технічну допомогу до виконання мінських домовленостей, йдеться в повідомленні.

Ця резолюція про становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, засудивши порушення, які здійснює там Росія, серед іншого, також закликала Управління верховного комісара ООН із прав людини підготувати детальний тематичний звіт про становище з правами людини на тимчасово окупованому півострові.

Читайте також: Україна більше не головує на Радбезі ООН: що очікувати нашій країні

Теги: Україна Політика ООН Анексія Криму Павло Клімкін
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