Клопотатиму про їхнє заохочення, – Холодницький про роботу прокурорів у справі Насірова

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький похвалив роботу прокурорів у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це він сказав в коментарі журналістам під стінами Солом’янського суду, в якому вже другу добу поспіль розглядають гучну справу Насірова.

Я у своїх прокурорах впевнений. Треба брати не кількістю – 8 на 8 чи 10 на 10, а треба брати якістю. Бо якщо є один прокурор і він озброєний законом і "залізними" доказами, то жодні 10 адвокатів з лементами і криками нічого не зможуть зробити,

– переконаний голова САП.

Холодницький зазначив, що у справі Насірова сторону обвинувачення представляють досвідчені професійні прокурори, які, як і він, пройшли відбір.

Читайте також: Прокурор розповів про стан Насірова під час отримання підозри

"Бачу кожне слово, як вони виступають і я дуже задоволений, і буду клопотати про їхнє заохочення за активну і правильну підтримку прокурорської позиції", – сказав Назар Холодницький.

2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.