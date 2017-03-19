КНДР зробила крок для "запуску супутників світового рівня"

Північна Корея успішно випробувала нещодавно розроблений потужний ракетний двигун.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.

Зауважимо, що випробування проходили на ракетному полігоні Tongchang-ri за присутності лідера республіки Кім Чен Ина.

Він своєю чергою заявив, що успішне випробування цього двигуна – "нове народження" ракетної індустрії КНДР.

За інформацією північнокорейського агентства, цей двигун дозволить країні запускати супутники світового рівня.

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