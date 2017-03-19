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КНДР зробила крок для "запуску супутників світового рівня"

09:06, сьогодні 260 Читать новость на русском
КНДР вкотре хоче налякати світ
КНДР вкотре хоче налякати світ / Getty Images

Північна Корея успішно випробувала нещодавно розроблений потужний ракетний двигун.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.

Зауважимо, що випробування проходили на ракетному полігоні Tongchang-ri за присутності лідера республіки Кім Чен Ина.

Він своєю чергою заявив, що успішне випробування цього двигуна – "нове народження" ракетної індустрії КНДР.

За інформацією північнокорейського агентства, цей двигун дозволить країні запускати супутники світового рівня.

Читайте також: Радбез ООН жорстко засудив Північну Корею

Теги: Політика Кім Чен Ин КНДР
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