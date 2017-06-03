Коли Чорноморський флот РФ покине Севастополь, якщо термін його перебування там вже скінчився
Крим.Реалії 18:00, сьогодні 412 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – в травні термін перебування Чорноморського флоту в Криму завершився, але флот як стояв - так і стоїть.
Також у випуску:
Чому севастопольці вимагають референдуму?
Нове будівництво на Ай-Петрі: черговий готель?
Звичайна полуниця на півострові дорожча від м'яса.
Гість студії:
Євген Лупаков, почесний голова Спілки офіцерів України.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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