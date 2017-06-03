Коли Чорноморський флот РФ покине Севастополь, якщо термін його перебування там вже скінчився

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – в травні термін перебування Чорноморського флоту в Криму завершився, але флот як стояв - так і стоїть.

Також у випуску: Чому севастопольці вимагають референдуму? Нове будівництво на Ай-Петрі: черговий готель? Звичайна полуниця на півострові дорожча від м'яса. Гість студії: Євген Лупаков, почесний голова Спілки офіцерів України. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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