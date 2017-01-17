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Колишнього президента Румунії звинуватили у насильницькому придушені протестів

05:45, сьогодні 36 Читать новость на русском
Йон Ілієску
Йон Ілієску / MoldNews

Колишньому президенту Румунії Йону Ілієску пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів проти людяності за насильницьке придушення протестів шахтарів влітку 1990 року.

Про це повідомив адвокат Андрій Джеорджеску після допиту екс-президента в Генеральній прокуратурі Румунії, передає Укрінформ.

Колишній президент отримав статус обвинуваченого у цій справі. Він обвинувачується в злочинах проти людяності. Йон Ілієску ознайомився зі справою, і тепер нам належить підготуватися до захисту в суді,
– повідомив адвокат.

Сам Ілієску жодних заяв для преси не робив.

Справа про насильницьке придушення акцій протесту румунських шахтарів була відновлена в 2014 році. Військові прокурори Румунії не виключають: що якщо вина Ілієску буде доведена, йому може загрожувати довічне тюремне ув'язнення.

У цій справі проходять ще 17 людей, серед яких і тодішній прем'єр-міністр Румунії Петре Роман.

Нагадаємо, влітку 1990 року при насильницькому придушенні акцій протесту шахтарів, які увійшли в румунську історію під назвою "Мінеріада", чотири людини загинули, ще понад тисяча отримали вогнепальні поранення.

Теги: Політика Румунія протести
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