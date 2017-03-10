Кому вигідно продовжувати опалювальний сезон

Якщо наприкінці осені влада не поспішала розпочинати опалювальний сезон, то тепер його не поспішають припиняти. Гарячі батареї, які вже нікому не потрібні, обов'язково відчуються у платіжках.

Постачальникам комунальних послуг вигідно зберігати високу температуру – все включать в платіжні квитанції. Температура батарей в деяких квартира сягала 50 градусів.

У столиці відключати опалення почнуть вже в середині березня. Якщо не буде похолодання.

Якщо така температура збережеться, то ми зможемо в середині березня закінчити опалювальний сезон,

– заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Але якщо буде похолодання – то цілком реальне продовження опалювального сезону. Він за графіком закінчується 15 квітня.

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