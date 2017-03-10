Корисні файли. Як правильно оформити акт прийому-передачі житла

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – якщо ви плануєте ви придбати житло, тоді маєте знати як це зробити юридично правильно. Як оформити акт прийому-передачі житла в новобудові, щоб без зайвих турбот і зазіхання стати власником нової квартири.

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