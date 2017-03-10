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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Корисні файли. Як правильно оформити акт прийому-передачі житла

Корисні файли 07:40, сьогодні 106 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – якщо ви плануєте ви придбати житло, тоді маєте знати як це зробити юридично правильно. Як оформити акт прийому-передачі житла в новобудові, щоб без зайвих турбот і зазіхання стати власником нової квартири.

Також у випуску:

Як зробити своїми руками болгарку.

Лайфхак з кислинкою: як оригінально застосувати лимон.

Пристрій, який рятує від удавлення.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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