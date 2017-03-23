Корисні файли. Як зекономити на закупівлях закордоном
Корисні файли 07:16, сьогодні 165 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – мало хто знає, але в багатьох державах передбачена процедура повернення певної суми грошей від придбаного товару для громадян іншої країни.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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