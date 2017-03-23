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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Корисні файли. Як зекономити на закупівлях закордоном

Корисні файли 07:16, сьогодні 165 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – мало хто знає, але в багатьох державах передбачена процедура повернення певної суми грошей від придбаного товару для громадян іншої країни.

Також у випуску:

Як ще можна використовувати зубочистки.

Як змайструвати різак для пінопласту.

Теги: гроші Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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