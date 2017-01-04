Космонавт українського походження помер у Росії

У вівторок, 3 січня, у підмосковному місті Жуковський у віці 79 років помер Герой СРСР, льотчик-космонавт Ігор Вовк.

Про це повідомляє сайт адміністрації міста.

Ігор Вовк народився 12 квітня 1937 року в місті Зміїв Харківської області. Пізніше разом з батьками переїхав до Уссурійська, а потім до Курська. У 1954 році закінчив 10 класів школи і Курський аероклуб.

У 1956 році закінчив Кіровоградське військове авіаційне училище льотчиків. Служив в авіації ППО. У 1965 році закінчив Школу льотчиків-випробувачів, в 1969 році – Жуковську філію Московського авіаційного інституту. Провів випробування безлічі літаків, у 1985 році провів випробування атмосферного аналога космічного корабля "Буран".

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17-29 липня 1984 року Вовк здійснив космічний політ як космонавт-дослідник на космічному кораблі "Союз Т-12" та орбітальній станції "Салют-7" тривалістю 11 діб 19 годин (разом з Володимиром Джанібековим і Світланою Савицькою).