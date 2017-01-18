Кравчук прокоментував окремий статус Донбасу у Конституції

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що окремий статус Донбасу буде проблемою, оскільки завжди будуть нагадувати, щоб Україна проводила вибори на Донбасі.

Таку заяву він зробив у ефірі одного з українських телеканалів.

Нам вам варто прийняти Конституцію як єдине ціле, як національно певний документ. Документ, Який підтримує народ. Конституція, яка латається, не має довіри. Треба прийняти нову Конституцію. Якщо ВР не може – прийняти народом. Донбас не може мати в Конституції якийсь окремий статус. Я не знаю, хто дозволив, щоб нам, нації, міжнародна організація диктувала, яку конституцію нам приймати. Це – непорозуміння, помилка. Тепер це буде для нас проблемою. Нам завжди будуть нагадувати, щоб ми проводили вибори на Донбасі,

– зауважив політик.

За його словами, якщо взяти всі пункти, які є в Мінських домовленостях, то їх можна виконати, однак це не стосується Конституції.

Ми говоримо, що не можна це робити сьогодні на Донбасі, поки там війна, поки ще не відновлена українська влада, поки ми не маємо кордонів, які б забезпечували суверенітет, цілісність нашої держави,

– резюмував Кравчук.

Читайте також: Кравчук пояснив, чому Україні не дають летальну зброю