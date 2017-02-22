Крим страждає від дефіциту енергії

Дефіцит енергетичної потужності в Криму в пікові моменти споживання в осінньо-зимовий період досягав 200 мегават.
Про це заявив так званий голова окупованого півострова Сергій Аксьонов.
Постачань по енергомосту і генерації кримської енергосистеми в цілому досить для покриття поточних потреб півострова, але недостатньо для подальшого розвитку,
– сказав він.
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Нагадаємо, з 2015 року Україна не постачає на окупований півострів електроенергії. У Криму тепер тривають постійні відключення світла.