Криваві обстріли Авдіївки стануть частиною позову проти Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна доповнить свій позов у Міжнародний суд ООН проти Росії фактами обстрілів Авдіївки з боку проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це він наголосив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном у вівторок в Маріуполі.

Через постійні обстріли з боку рос. окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного. #stoprussianaggression — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 січня 2017 р.

Клімкін озвучив жахаючі цифри збитків, які були завдані руйнівними обстрілами по Авдіївці.

Коли 25 тисяч людей залишилися без електрики та понад 15 тисяч осіб при такій температурі залишилися без тепла і те, що робить зараз уряд України з метою допомогти, те, що переключили коксохім на підтримку теплових мереж – це дуже важливо,

– зазначив Павло Клімкін.

Обстріли бойовиків, які заважають ремонтувати цивільну інфраструктуру, міністр назвав військовим обстрілом.

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"Ми обов'язково доповнимо наш позов тими фактами, які ми разом, на жаль, спостерігаємо в останні дні", – запевнив Клімкін

За його словами, на сьогодні в Авдіївці спостерігається свідома ескалація бойових дій та свідоме провокування гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 29 січня, терористи почали активно обстрілювати Авдіївку, внаслідок чого є втрати серед українських військових та цивільних.