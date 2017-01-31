Криваві обстріли Авдіївки стануть частиною позову проти Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна доповнить свій позов у Міжнародний суд ООН проти Росії фактами обстрілів Авдіївки з боку проросійських бойовиків на Донбасі.
Про це він наголосив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном у вівторок в Маріуполі.
Клімкін озвучив жахаючі цифри збитків, які були завдані руйнівними обстрілами по Авдіївці.
Коли 25 тисяч людей залишилися без електрики та понад 15 тисяч осіб при такій температурі залишилися без тепла і те, що робить зараз уряд України з метою допомогти, те, що переключили коксохім на підтримку теплових мереж – це дуже важливо,
– зазначив Павло Клімкін.
Обстріли бойовиків, які заважають ремонтувати цивільну інфраструктуру, міністр назвав військовим обстрілом.
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"Ми обов'язково доповнимо наш позов тими фактами, які ми разом, на жаль, спостерігаємо в останні дні", – запевнив Клімкін
За його словами, на сьогодні в Авдіївці спостерігається свідома ескалація бойових дій та свідоме провокування гуманітарної катастрофи.
Нагадаємо, починаючи з неділі, 29 січня, терористи почали активно обстрілювати Авдіївку, внаслідок чого є втрати серед українських військових та цивільних.
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