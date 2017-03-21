Лещенко оприлюднив нові деталі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів та Манафорта

Нардеп від БПП Сергій Лещенко показав документи, що підтверджують переказ коштів через офшорну компанію екс-президентом України Віктором Януковичем на рахунки політконсультанта Пола Манафорта.

Відповідне відео з прес-конференції Лещенко опублікував у своєму Facebook.

"Була встановлена природа одного з платежів, який був здійснений Януковичем Манафорту. Мова про платіж від 14 жовтня 2009 року, транзакція в розмірі 750 тис. дол. Мені вдалося отримати доступ до документів, які показують, як був здійснений цей переказ коштів від Януковича Манафорту", – сказав депутат.

За словами Лещенка, Манафорт отримав ці гроші з рахунку офшорної компанії, зареєстрованої в Белізі. Сам рахунок цієї компанії Neocom Systems Limited був відкритий в Бішкеку, а саме в банку Asia Universal Bank. Останній був оголошений банкрутом кілька років тому..

Нардеп наголосив, що платіж був здійснений не як оплата послуг політичного консалтингу або інших послуг, які надавав Манафорт Януковичу.

"Для здійснення платежу був укладений контракт, який має всі ознаки фіктивності та шахрайства з метою відмивання коштів та фальсифікації фінансових платежів. Відповідно до цього контракту, Манафорт нібито здійснив поставку 501 комп'ютера для Белізького офшору і за це отримав 750 тис. дол. з цього офшору. За моєю інформацією, це була одна зі схем, яку використовувала Партія регіонів з метою відмивання коштів", – пояснив Лещенко.

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Він наголосив на унікальності продемонстрованого документа, оскільки на останній сторінці є справжній підпис Манафорта і печатка українського представництва компанії Devis Manafort.

Лещенко додав, що дата в документі і сума грошей збігаються із зазначеними в "тіньовий бухгалтерії" Партії регіонів.

Пол Манафорт – американський лобіст і політичний консультант. Він "працював" політтехнологом в команді Януковича з 2004 по 2012 роки та таємно отримував від останнього гроші. Також Манафорт відомий роботою в ролі керівника виборчого штабу Дональда Трампа під час президентської виборчої кампанії 2016 році в США.

Нагадаємо, Пола Манафорта підозрюють в отриманні майже 13 мільйонів доларів з "чорної каси" Партії регіонів з 2007 по 2012 рік.



Сам Манафорт заперечує отримання будь-яких коштів від регіоналів.