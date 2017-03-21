12:18
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія – планета Плюк.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 23:00: Заява Насірова. Апеляція вбивці
Випуск новин
23:57, 20 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Лещенко оприлюднив нові деталі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів та Манафорта

10:50, сьогодні 470 Читать новость на русском
Лещенко повідомив, що платежі
Лещенко повідомив, що платежі "чорної бухгалтерії" ПР проходили через офшори в Киргизстані / Гордон

Нардеп від БПП Сергій Лещенко показав документи, що підтверджують переказ коштів через офшорну компанію екс-президентом України Віктором Януковичем на рахунки політконсультанта Пола Манафорта.

Відповідне відео з прес-конференції Лещенко опублікував у своєму Facebook.

"Була встановлена природа одного з платежів, який був здійснений Януковичем Манафорту. Мова про платіж від 14 жовтня 2009 року, транзакція в розмірі 750 тис. дол. Мені вдалося отримати доступ до документів, які показують, як був здійснений цей переказ коштів від Януковича Манафорту", – сказав депутат.

За словами Лещенка, Манафорт отримав ці гроші з рахунку офшорної компанії, зареєстрованої в Белізі. Сам рахунок цієї компанії Neocom Systems Limited був відкритий в Бішкеку, а саме в банку Asia Universal Bank. Останній був оголошений банкрутом кілька років тому..

Нардеп наголосив, що платіж був здійснений не як оплата послуг політичного консалтингу або інших послуг, які надавав Манафорт Януковичу.

"Для здійснення платежу був укладений контракт, який має всі ознаки фіктивності та шахрайства з метою відмивання коштів та фальсифікації фінансових платежів. Відповідно до цього контракту, Манафорт нібито здійснив поставку 501 комп'ютера для Белізького офшору і за це отримав 750 тис. дол. з цього офшору. За моєю інформацією, це була одна зі схем, яку використовувала Партія регіонів з метою відмивання коштів", – пояснив Лещенко.

Читайте також: Манафорта підозрюють у причетності до вбивств на Майдані: хакери оприлюднили цікаве листування

Він наголосив на унікальності продемонстрованого документа, оскільки на останній сторінці є справжній підпис Манафорта і печатка українського представництва компанії Devis Manafort.

Лещенко додав, що дата в документі і сума грошей збігаються із зазначеними в "тіньовий бухгалтерії" Партії регіонів.

Пол Манафорт – американський лобіст і політичний консультант. Він "працював" політтехнологом в команді Януковича з 2004 по 2012 роки та таємно отримував від останнього гроші. Також Манафорт відомий роботою в ролі керівника виборчого штабу Дональда Трампа під час президентської виборчої кампанії 2016 році в США.

Нагадаємо, Пола Манафорта підозрюють в отриманні майже 13 мільйонів доларів з "чорної каси" Партії регіонів з 2007 по 2012 рік.

Сам Манафорт заперечує отримання будь-яких коштів від регіоналів.

Теги: Україна Політика США Сергій Лещенко Партія регіонів Віктор Янукович "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
сьогодні, 11:31 Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
45
Чому дороги Києва
сьогодні, 10:11 Чому дороги Києва "убиті", якщо гроші на їхній ремонт є?
Публічний аудит 467
Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
сьогодні, 08:01 Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
Микола Спиридонов 799
Про дивну логіку влади і викриту змову
20 березня, 21:30 Про дивну логіку влади і викриту змову
Богдан Яременко 2151
20 березня, 21:01 "На камеру": як тепер відбуватиметься техогляд автомобілів
Анна Косинська 1784
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
"Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю
 6 жовтня 2016 , 17:00
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
У Москві розглядають справу затриманого журналіста Сущенка
 27 жовтня 2016 , 12:39
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук