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Lexus під час руху розстріляли на Вінниччині

15:08, сьогодні 602 Читать новость на русском
Водій зазнав вогнепальне поранення шиї
Водій зазнав вогнепальне поранення шиї / Соцмережі

24 січня у місті Могилів-Подільський Вінницької області невідомий обстріляв автомобіль Lexus .

За інформацією поліції області, автівка під час обстрілу рухалася, а за кермом її перебував 46-річний місцевий житель.

У результаті чоловік отримав вогнепальне поранення шиї, відтак його довелося госпіталізувати.

Крім того, пошкоджень зазнав і сам автомобіль.

Правоохоронці попередньо встановили, що постріли було здійснено з мисливської зброї з дробовими зарядами.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 15 років.

Наразі тривають слідчі оперативні заходи щодо встановленню винної особи та притягненню її до кримінальної відповідальності.

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Теги: Україна Кримінал Поліція Вінниця Зброя
Джерело: 24 Канал
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