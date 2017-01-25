Lexus під час руху розстріляли на Вінниччині

24 січня у місті Могилів-Подільський Вінницької області невідомий обстріляв автомобіль Lexus .

За інформацією поліції області, автівка під час обстрілу рухалася, а за кермом її перебував 46-річний місцевий житель.

У результаті чоловік отримав вогнепальне поранення шиї, відтак його довелося госпіталізувати.

Крім того, пошкоджень зазнав і сам автомобіль.

Правоохоронці попередньо встановили, що постріли було здійснено з мисливської зброї з дробовими зарядами.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 15 років.

Наразі тривають слідчі оперативні заходи щодо встановленню винної особи та притягненню її до кримінальної відповідальності.

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