Львівські ультрас влаштували бійку на стадіоні в Маріуполі: зявилось відео



Бійка ультрас в Маріуполі / Скріншот із відео

Фанати "Карпат" побилися зі стюардами стадіону "Іллічівець" у Маріуполі. Бійка відбулася під час матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги "Карпати" – "Маріуполь". Сутичка львівських уболівальників зі співробітниками маріупольського стадіону сталася біля фан-сектора "Карпат". Читайте також: Футбольні фанати влаштували масову бійку у Києві: з'явилося відео сутичок Як повідомили на сторінці "Ультрас України" в Facebook, конфлікт виник через те, що стюарди заважали підпалити трофейний російський прапор фанатам. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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