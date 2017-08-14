Львівські ультрас влаштували бійку на стадіоні в Маріуполі: зявилось відео

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Фанати "Карпат" побилися зі стюардами стадіону "Іллічівець" у Маріуполі. Бійка відбулася під час матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги "Карпати" – "Маріуполь".
Сутичка львівських уболівальників зі співробітниками маріупольського стадіону сталася біля фан-сектора "Карпат".
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Як повідомили на сторінці "Ультрас України" в Facebook, конфлікт виник через те, що стюарди заважали підпалити трофейний російський прапор фанатам.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!