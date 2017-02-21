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Ляшко застосує всі засоби щодо Артменка, – радикал Мосійчук

10:49, сьогодні 307 Читать новость на русском
Олег Ляшко та Андрій Артеменко
Олег Ляшко та Андрій Артеменко / Facebook-сторінка Андрія Артменка

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук заявив, що колишній член їхньої фракції Андрій Артеменко упродовж найближчих півроку покине стіни українського парламенту.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Щойно Андрій Артеменко в кулуарах парламенту заявив, що відмовляється складати депутатські повноваження. У зв'язку з цим Фракція "Радикальна партія" та особисто сам Олег Ляшко застосує всі законні засоби задля позбавлення Андрія Артеменка депутатського мандату. Переконаний за півроку Артеменко покине стіни українського парламенту,
– зауважив "радикал".

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Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Згодом з'явилась інформація, що опального політика виключили з франкції "Радикальна партія" та попросили скласти мандат. Натомість 21 лютого народний обранець заявив, що цього робити не буде.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Олег Ляшко Андрій Артеменко Ігор Мосійчук Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
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