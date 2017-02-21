Ляшко застосує всі засоби щодо Артменка, – радикал Мосійчук

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук заявив, що колишній член їхньої фракції Андрій Артеменко упродовж найближчих півроку покине стіни українського парламенту.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
Щойно Андрій Артеменко в кулуарах парламенту заявив, що відмовляється складати депутатські повноваження. У зв'язку з цим Фракція "Радикальна партія" та особисто сам Олег Ляшко застосує всі законні засоби задля позбавлення Андрія Артеменка депутатського мандату. Переконаний за півроку Артеменко покине стіни українського парламенту,
– зауважив "радикал".
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Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Згодом з'явилась інформація, що опального політика виключили з франкції "Радикальна партія" та попросили скласти мандат. Натомість 21 лютого народний обранець заявив, що цього робити не буде.