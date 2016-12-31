Меркель у новорічному зверненні закликала бути оптимістами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у новорічному зверненні побажала жителям країни зберігати оптимізм, попри всі існуючі загрози.

Вона наголосила, що ненависті потрібно протиставити демократію і загальноєвропейські цінності, які повинні стати сильнішими тероризму, передає Deutshe Welle.

Водночас Меркель назвала сумною і огидною причетність біженців до кількох терактів в Німеччині в 2016 році.

Також Канцлер Німеччини висловилася на підтримку своєї міграційної політики.

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