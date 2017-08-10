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Metallica заспівала пісню з мультика в ефірі шоу: кумедне відео

16:55, сьогодні 329 Читать новость на русском
Metallica заспівали пісню Ріанни
Metallica заспівали пісню Ріанни / Кадр з відео

Легендарний американський гурт Metallica взяв участь у проекті Carpool Karaoke.

Трейлер шоу опублікував в Twitter сам гурт.

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В ефірі музиканти виконали пісню Ріанни, яка стала саундтреком до фільму "Русальноька". Окрім такого незвичного жанру, Metallica також заспівали свої легендарні хіти, зокрема і Enter Sandman. Також вони заспівали свої пісні із їх прихильниками, яких зустрілим у супермаркеті.

Шоу має вийти на екрани 15 серпня.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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