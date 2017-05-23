Мей назвала вибух у Манчестері "жахливим терактом"

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей перервала свою кампанію перед виборам 8 червня через вибух у Манчестері.

Про це повідомляє Independent.

Мей планує очолити засідання надзвичайного урядового комітету COBRA.

Також прем’єр-міністр розповіла, що влада працює над вивченням усіх деталей інциденту, який вона сама назвала "жахливим терактом".

Ми працюємо над встановленням повної інформації про те, що поліція розглядає як жахливий терористичний акт. Ми співчуваємо жертвам та родинам постраждалих,

– зазначила Мей.

Читайте також: Теракт у Манчестері: Аріана Гранде прокоментувала вибух на своєму концерті

Нагадаємо, під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух. За останніми даними, щонайменше 19 загиблих і 50 поранених.



Поліція Великобританії заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт.