Міністр оборони Польщі до американських солдатів: Ми чекали вас десятки років

У Польщі відбулося урочисте привітання американських солдатів, які прибули до країни.

Про це повідомляє Польське радіо.

Глава польського уряду Беата Шидло заявила, що привітання військових з "найкращої і найсильнішої армії світу" – це важливий день для Польщі і для Європи.

За її словами, присутність солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США вписується в стратегію уряду гарантувати безпеку полякам.

Ми чекали вас десятки років, часто маючи відчуття самотності. Часто маючи відчуття, що ми – єдині, хто захищає цивілізацію перед загрозами зі сходу,

– додав глава польського оборонного відомства Антоні Мацєревич.

Читайте також: Фотофакт: в Польщі приземлилися кількасот американських солдат

Перших 250 американських солдатів прибуло тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жаґань поблизу польсько-німецького кордону, де міститиметься командування важкої бригади. Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому. Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів. Крім Жаґаня, військові дислокуватимуться в місцевостях Свєнтошув, Сквєжина і Болєславєц.